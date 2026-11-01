Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Mon, 02 Nov 2026 01:39 AM IST
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कार्यशाला : जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी।
शिविर : दाड़लाघाट के चंडी-अर्की स्कूल में राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर के तहत गतिविधियां सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगी।
शिविर : बद्दी के बसंती बाग में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. मोनिका सूद, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. विवेक शर्मा, डॉ. अक्षिका भारद्वाज, डॉ. शुभांगी और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन
शिविर : दाड़लाघाट के चंडी-अर्की स्कूल में राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर के तहत गतिविधियां सुबह 10:00 बजे से शुरू होंगी।
शिविर : बद्दी के बसंती बाग में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।
काम की बात
ओपीडी
सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन :
मेडिसिन : डॉ. तरुण शास्त्री
ऑर्थो : डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. दीक्षित गौतम
सर्जरी : डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. मुकुल, डॉ. सौरभ शांडिल
चर्म रोग : डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. चारु सिंह
स्त्री रोग : डॉ. मनीष मित्तल
शिशु रोग : डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. राजू कटोच, डॉ. नीतिका तुलसी
नेत्र रोग : डॉ. सुमित सूद, डॉ. सीमा नेगी
रेडियोलॉजिस्ट : संदीप जैन
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट :
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. मोनिका सूद, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. अनुज गुप्ता और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा मौजूद रहेंगे।
अवकाश : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी ठाकुर, डॉ. विवेक शर्मा, डॉ. अक्षिका भारद्वाज, डॉ. शुभांगी और डॉ. शिवानी चवालटा छुट्टी पर रहेंगी।
विज्ञापन