Solan News: सिटी में आज

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समारोह : नालागढ़ के दून वैली स्कूल में वार्षिक समारोह सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।



बैठक : नालागढ़ में साहित्य कला मंच की बैठक का आयोजन पूर्वाह्न 11:00 बजे से किया जाएगा।



काम की बात





आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।



आपातकालीन नंबर : 01792-223638







इमरजेंसी : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. आंचल शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. राजू कटोच और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. सौरभ शांडिल मौजूद रहेंगे।

प्रतियोगिता : दुर्गा भवन साधुपुल मेले के तहत कबड्डी प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे।