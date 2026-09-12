Solan News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sun, 13 Sep 2026 12:08 AM IST
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बैठक : नालागढ़ में एचआरटीसी के पेंशनर की मासिक बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।
प्रतियोगिता : रामशहर में अंडर-14 कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होंगे।
समापन : ठोडो मैदान सोलन में अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम अपराह्न 3:00 बजे होगा।
काम की बात
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. मुकुल शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. स्वाति शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा मौजूद रहेंगे।
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प्रतियोगिता : रामशहर में अंडर-14 कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होंगे।
समापन : ठोडो मैदान सोलन में अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम अपराह्न 3:00 बजे होगा।
काम की बात
आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
आपातकालीन नंबर : 01792-223638
नोट : क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आपातकालीन कक्ष में सुबह 9:00 बजे से डॉ. मुकुल शर्मा, अपराह्न 3:00 बजे से डॉ. स्वाति शर्मा और नाइट ड्यूटी पर रात 9:00 बजे से डॉ. विवेक शर्मा मौजूद रहेंगे।