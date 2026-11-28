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सोलन। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों के बीच रूट में खराब होने के कारण आए दिन यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन शहर के चंबाघाट में सुबह के समय सोलन से देहरा जाने वाली बस खराब हो गई। एचआरटीसी डिपो में खड़ी दूसरे लोकल रूट की बस को देहरा भेजा गया। बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी आने के बस अचानक चंबाघाट में खड़ी हो गई। हालांकि निगम की ओर से वर्कशॉप से कर्मचारियों को बस को मौके पर ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। एचआरटीसी सोलन के क्षेत्रीय प्रबंधक तरसेम सिंह ने बताया कि निगम की ओर से खराब बस को ठीक किया जा रहा है। दूसरी बस को रूट पर भेज दिया गया है।