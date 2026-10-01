Solan News: विद्यार्थियों ने निकाली स्वच्छता जागरूकता रैली

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नालागढ़ (सोलन)। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गुरु नानक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने नालागढ़ शहर में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान छात्रों ने भजन और नुक्कड़ नाटक से स्थानीय लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। विद्यार्थियों ने लोगों को अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने और स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। शहनाज बेगम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। प्रधानाचार्य सरदार कुलजीत सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों में स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना सुदृढ़ होती है। इस अवसर पर सरदार महेंद्र सिंह, सरदार परमजीत सिंह बरीवाल, सरदार परमजीत नंबरदार और सरदार चरणजीत आदि मौजूद रहे।