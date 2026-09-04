Solan News: जिला डाइट सोलन में डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन में आवेदन शुरू

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दो साल के कोर्स के बाद प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने का मिलेगा मौकासितंबर तक होगी आवेदन प्रक्रिया, उसके बाद शुरू होगी काउंसिलिंगसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) सोलन में दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है।संस्थान में कुल 70 सीटों पर अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को दो साल के इस अनिवार्य पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद प्रदेश के सरकारी व निजी प्राथमिक विद्यालयों में बतौर शिक्षक सेवाएं देने का अवसर प्राप्त होगा। डाइट सोलन के पंकज धौंटा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी सितंबर तक अपने आवेदन पत्र संस्थान में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद योग्यता की मेरिट के आधार पर कट-ऑफ और चयन सूची तैयार की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद काउंसलिंग का दौर शुरू किया जाएगा, जिसकी तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी।संस्थान के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ शैक्षणिक मेरिट के आधार पर किया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र और हिमाचल निवासी प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने होंगे।कोटडीएलएड पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और भावी शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से सुसज्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्थान द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग आयोजित की जाएगी ताकि योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों का चयन हो सके। इच्छुक युवा निर्धारित तिथि से पूर्व अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। - डॉ. राजेंद्र वर्मा, कार्यकारी प्रधानाचार्य डाइट एवं उपनिदेशक गुणवत्ता शिक्षा