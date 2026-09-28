फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Solan News ›   An 8.3-crore-rupee approach road will be constructed for Sun village in Lag Panchayat; work has commenced.

Solan News: लग पंचायत के सून गांव के लिए 8.3 करोड़ से बनेगा संपर्क मार्ग, काम शुरू

Tue, 29 Sep 2026 12:09 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Tue, 29 Sep 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
An 8.3-crore-rupee approach road will be constructed for Sun village in Lag Panchayat; work has commenced.
अर्की विधानसभा क्षेत्र की लग पंचायत के सून गांव के लिए संपर्क मार्ग के निर्माण में लगी मशीन। स्
आसपास के कई गांव को जोड़ा जाएगा सड़क से, लोगों को मिलेगी सुविधा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
अर्की (सोलन)। विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लग के सून गांव के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत संपर्क सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लंबे समय से लंबित लगदाघाट-सून सड़क का काम शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी है। इसी वर्ष अप्रैल में विधायक संजय अवस्थी ने करीब चार किलोमीटर लंबी लगदाघाट-सून संपर्क सड़क का भूमि पूजन किया था। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की प्रक्रिया पूरी करवाने में विधायक के प्रयासों के लिए उनका आभार जताया है।
लोक निर्माण विभाग कुनिहार के सहायक अभियंता मनसा राम ने बताया कि करीब चार किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की प्रक्रिया इसी वर्ष पूरी की गई है। सड़क के लिए करीब 8.03 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है।
विज्ञापन

ग्रामीणों के अनुसार, सड़क निर्माण के लिए लगदाघाट और सून गांव के कई परिवारों ने अपनी निजी भूमि लोक निर्माण विभाग को दान की है। उन्होंने विभाग से क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ करने का आग्रह किया है, ताकि लोगों को लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों ने सड़क का विस्तार कर रैला, जाबल, सरसा, भड़ेच और आसपास के अन्य गांवों को भी जोड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा विकास को गति मिलेगी।


पंचायत प्रधान शकुंतला देवी, उपप्रधान अनिल कुमार सहित मदन ठाकुर (सूबेदार), बलदेव, शेर सिंह, रणजीत सिंह, सुरजन सिंह, रामलोक, प्रेम लाल, मान सिंह, कांशी राम, श्याम लाल और मोहन लाल समेत अन्य ग्रामीणों ने विधायक संजय अवस्थी का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed