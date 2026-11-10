Solan News: सोलन में 41.22 ग्राम चिट्टे के साथ दो युवक गिरफ्तार, टैक्सी जब्त

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसोलन। पुलिस की विशेष जांच टीम ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने आंजी के समीप नाकेबंदी के दौरान एक टैक्सी से 41.22 ग्राम चिट्टा बरामद कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है।जानकारी अनुसार एसआईयू की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर टीम ने टाटा मोर्ट्स शोरूम आंजी के पास नाका लगाया। वहां से गुजर रही एक टैक्सी को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर गाड़ी में सवार दो युवकों के कब्जे से 41.22 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान धीरज शर्मा निवासी रवौण डाकघर सपरून और अंकुर ठाकुर निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सपरून तहसील व जिला सोलन के रूप में हुई है।एसपी सोलन टी एसडी वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना सदर सोलन में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल की गई टैक्सी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दोनों आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अंकुर ठाकुर पहले भी चिट्टा तस्करी के मामले में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ पुलिस थाना धर्मपुर में मामला दर्ज है, जिसमें उससे 19.68 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। वहीं, दूसरे आरोपी धीरज शर्मा के आपराधिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है।