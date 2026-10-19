Sirmour News: नगर परिषद नाहन के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी का तबादला, अहम पद फिर खाली

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संवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। नगर परिषद नाहन के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार का तबादला कांगड़ा हो गया है। उनके तबादले के बाद परिषद में यह अहम पद फिर रिक्त हो गया है। संजय कुमार कुछ दिन पहले बीमारी के चलते छुट्टी पर भी थे।नगर परिषद नाहन पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी का पद खाली होने से कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। परिषद में पहले से ही कई पद रिक्त हैं, जिससे विभिन्न कार्यों के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं।फिलहाल इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में एसडीएम नाहन को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने की संभावना है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।नगर परिषद अध्यक्ष उमपा धीमान ने बताया कि वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार का तबादला हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।