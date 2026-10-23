Sirmour News: रस्साकसी में नैनीधार की टीम ने मारी बाजी, तिलौरधार रही उपविजेता
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:02 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:02 AM IST
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सिटी स्पोर्ट्स
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यमुना शरद महोत्सव में महिला टीमों ने दिखाया दमखम
एसडीएम द्विज गोयल ने विजेताओं को किए सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव के दौरान आयोजित महिला वर्ग की रस्साकसी प्रतियोगिता में आईसीडीएस नैनीधार की टीम ने पहला स्थान हासिल कर बाजी मारी, जबकि आईसीडीएस तिलौरधार की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता में जिला भर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों और विभिन्न महिला समूहों की दर्जनों टीमों ने हिस्सा लेकर दमखम दिखाया।
प्रतियोगिता के दौरान महिला प्रतिभागियों ने बेहतर तालमेल, टीम भावना और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुकाबले में आईसीडीएस पांवटा साहिब और सीएलएफ पुरुवाला की टीमों ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया।
समापन पर एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के माध्यम से महोत्सव में महिलाओं की खेल प्रतिभा और सामूहिक सहभागिता को मंच मिला।
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यमुना शरद महोत्सव में महिला टीमों ने दिखाया दमखम
एसडीएम द्विज गोयल ने विजेताओं को किए सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव के दौरान आयोजित महिला वर्ग की रस्साकसी प्रतियोगिता में आईसीडीएस नैनीधार की टीम ने पहला स्थान हासिल कर बाजी मारी, जबकि आईसीडीएस तिलौरधार की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता में जिला भर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों और विभिन्न महिला समूहों की दर्जनों टीमों ने हिस्सा लेकर दमखम दिखाया।
प्रतियोगिता के दौरान महिला प्रतिभागियों ने बेहतर तालमेल, टीम भावना और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुकाबले में आईसीडीएस पांवटा साहिब और सीएलएफ पुरुवाला की टीमों ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया।
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समापन पर एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के माध्यम से महोत्सव में महिलाओं की खेल प्रतिभा और सामूहिक सहभागिता को मंच मिला।
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