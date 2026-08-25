Sirmour News: प्रदीप ठाकुर फिर सिरमौर पुलिस पेंशनर संघ के बने अध्यक्ष

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। सिरमौर पुलिस पेंशनर एसोसिएशन का 5वां स्थापना दिवस ग्रैंड रिवेरा होटल, बाता पुल चौक पांवटा साहिब में मनाया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त एएसपी नानक सिंह पवार (95) तथा 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके संगठन के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश चंद चौधरी और लाभ सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संगठन की नई कार्यकारिणी का भी सर्वसम्मति से तीन वर्ष के लिए गठन किया गया। एक बार फिर प्रदीप ठाकुर को संगठन की कमान सौंपी गई।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य नरेंद्र पाल सिंह सहोता तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व एएसपी नानक सिंह पवार और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने किया। सहोता ने कहा कि पुलिस पेंशनरों ने सेवाकाल के दौरान प्रदेश और जनता की सेवा की है। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों के पास जीवन और विभिन्न परिस्थितियों का लंबा अनुभव है। उनके अनुभव का लाभ समाज और प्रदेश को मिलना चाहिए। उन्होंने पेंशनरों से सेवानिवृत्ति के बाद भी जनसेवा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।नई कार्यकारिणी में प्रदीप ठाकुर को अध्यक्ष, प्रकाश चंद चौधरी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय कुमार शर्मा को उपाध्यक्ष, संत राम को महासचिव और मोहन सिंह सैनी को कोषाध्यक्ष चुना गया। जीत सिंह चौहान को शिलाई ब्लॉक, अशोक कुमार को नाहन ब्लॉक और रोहित शर्मा को संगड़ाह ब्लॉक का उपाध्यक्ष बनाया गया। बलबीर सिंह चौहान ने बताया कि शेष कार्यकारिणी का विस्तार आगामी बैठक में अध्यक्ष संगठन के सदस्यों की सलाह से करेंगे।अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों की समस्याओं को सरकार और विभाग के समक्ष उठाना, आपसी भाईचारा बनाए रखना तथा समाज सेवा में योगदान देना है।चौड़ा मैदान धरना-प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वानसंयुक्त संघर्ष समिति जिला सिरमौर के अध्यक्ष ओम लाल चौहान और नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने सदस्यों से एक सितंबर को शिमला के चौड़ा मैदान में राज्य संयुक्त संघर्ष समिति के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लंबित वित्तीय लाभ जारी करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने में पेंशनरों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।