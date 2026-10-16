Sirmour News: आधार कार्ड न बनने से दिव्यांग की पेंशन बंद, बहाली की उम्मीद जगी

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समाजसेवी संजय कंवर ने विभाग के अवर सचिव से मिलकर सौंपा ज्ञापनसंवाद न्यूज एजेंसीसतौन (सिरमौर)। गिरिपार क्षेत्र की कोड़गा पंचायत के खनलोग गांव में बचपन से दिव्यांग दो भाइयों की परेशानी सामने आई है। सोमदत्त के हाथ-पैर नहीं हैं, जबकि संदीप के हाथ-पैर काम नहीं करते। आधार कार्ड नहीं बनने के कारण सोमदत्त की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद हो गई है। अब समाजसेवियों की पहल के बाद पेंशन बहाल होने की उम्मीद जगी है।कुछ दिन पहले जेबीटी शिक्षक कल्याण सिंह और सखौली की आशा देवी ने सोशल मीडिया पर यह मामला उठाया था। इसके बाद समाजसेवी संजय कंवर गांव पहुंचे और परिवार की स्थिति जानी। पता चला कि सोमदत्त का आधार कार्ड नहीं बन पाने और केवाईसी लंबित रहने के कारण पेंशन बंद हो गई।इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता साहिल गुप्ता और हिमाचल-उत्तराखंड के गायक ठाकुर रघुवीर चौहान सहित अन्य लोग गांव पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और सोमदत्त का आधार कार्ड बनवाने में मदद का भरोसा दिया। संजय कंवर ने बताया कि उन्होंने शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अवर सचिव डॉ. गोपाल कृष्ण से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसमें आधार कार्ड नहीं बनने और केवाईसी अधूरी रहने के कारण पेंशन बंद होने का मामला उठाया गया।उन्होंने बताया कि अधिकारी ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए जल्द पेंशन बहाल करने का आश्वासन दिया है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। दोनों भाइयों की देखभाल उनकी मां करती हैं, जो स्वयं गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और शिमला में उपचार करवा रही हैं। ऐसे में पेंशन बंद होने से परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।