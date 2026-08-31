Sirmour News: लक्ष्मी चौहान बनीं आईएनटीयूसी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:55 PM IST
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राष्ट्रीय चेयरपर्सन भवानी त्रिवेदी ने सौंपी जिम्मेदारी
नौहराधार (सिरमौर)। सिरमौर जिला के नौहराधार क्षेत्र की लक्ष्मी चौहान को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी) महिला कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन की राष्ट्रीय चेयरपर्सन भवानी त्रिवेदी ने 31 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी कर लक्ष्मी चौहान को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी।
लक्ष्मी चौहान नौहराधार क्षेत्र की थांगा देवना पंचायत के चौरास गांव की रहने वाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं रेणुका विधायक विनय कुमार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और आईएनटीयूसी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगी।
लक्ष्मी चौहान ने कहा कि महिला कामगारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके हितों के लिए आवाज बुलंद करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं और महिला श्रमिकों को संगठन से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों और श्रम कानूनों के प्रति जागरूक करने के साथ उनकी समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। संवाद
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नौहराधार (सिरमौर)। सिरमौर जिला के नौहराधार क्षेत्र की लक्ष्मी चौहान को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी) महिला कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन की राष्ट्रीय चेयरपर्सन भवानी त्रिवेदी ने 31 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी कर लक्ष्मी चौहान को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी।
लक्ष्मी चौहान नौहराधार क्षेत्र की थांगा देवना पंचायत के चौरास गांव की रहने वाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं रेणुका विधायक विनय कुमार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और आईएनटीयूसी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगी।
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लक्ष्मी चौहान ने कहा कि महिला कामगारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनके हितों के लिए आवाज बुलंद करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं और महिला श्रमिकों को संगठन से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों और श्रम कानूनों के प्रति जागरूक करने के साथ उनकी समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। संवाद
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