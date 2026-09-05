Sirmour News: पत्रकार योगेंद्र कपिला को माता के निधन के एक सप्ताह बाद पितृ शोक

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परिवार के लिए यह संयोग भावुक कर देने वाला रहा कि रामस्वरूप कपिला की पत्नी श्यामा कपिला ने ठीक आठ दिन पहले रक्षाबंधन के दिन 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली थी। दंपति ने 76 वर्ष के वैवाहिक जीवन में सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ निभाया। रामस्वरूप कपिला ने स्वास्थ्य विभाग में करीब 40 वर्ष सेवाएं दीं और चीफ फार्मासिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए। रामस्वरूप कपिला के निधन पर व्यापार मंडल संगड़ाह ने शोक स्वरूप सुबह 9:30 बजे तक बाजार बंद रखा। प्रेस क्लब संगड़ाह, सामाजिक संगठनों, क्षेत्रवासियों और सिरमौर प्रेस क्लब ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं। संवाद

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संगड़ाह (सिरमौर)। पत्रकार योगेंद्र कपिला को माता के निधन के महज आठ दिन बाद पितृ शोक भी हो गया। संगड़ाह उपमंडल के डाहर गांव निवासी उनके पिता रामस्वरूप कपिला का शुक्रवार को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह करीब दो सप्ताह से अस्वस्थ थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है।