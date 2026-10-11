Sirmour News: जट महासभा के गठन पर मंथन, 23 गांवों के 250 प्रतिनिधि जुटे

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समुदाय को एकजुट करने और खर्चीले शादी-विवाह व आडंबर कम करने पर चर्चासंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। पातलियों गांव स्थित गुरुद्वारा साहिब में रविवार को जट महासभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पांवटा साहिब क्षेत्र के 23 गांवों से 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जट महासभा की पांवटा साहिब इकाई के गठन पर चर्चा की गई और हर गांव से एक-एक प्रतिनिधि चयनित किया गया। अब 25 अक्तूबर को पांवटा साहिब के मुख्य गुरुद्वारा साहिब में महासभा के पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी।बैठक के बाद एनपीएस सहोता ने बताया कि क्षेत्र के करीब 23 गांवों में जट समुदाय के परिवार रहते हैं। समुदाय को एकजुट करने और सामाजिक मुद्दों पर मिलकर काम करने के उद्देश्य से महासभा के गठन की पहल की गई है। गांव स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है, जिनके प्रतिनिधि मिलकर मुख्य कमेटी के पदाधिकारियों का चयन करेंगे।गुरविंद्र सिंह गोपी और बलविंद्र सिंह पुरेवाल ने बताया कि सम्मेलन में समुदाय के लोगों ने अपने विचार साझा किए। बैठक में खर्चीले शादी-विवाह, रीति-रिवाजों और सामाजिक आडंबरों को कम करने पर मंथन किया गया। इसके अलावा समुदाय के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने का निर्णय लिया गया।सम्मेलन में बलजीत नागरा, अनिंद्र सिंह, तजिंद्र सिंह, सतविंद्र सिंह, जसविंद्र सिंह बिलिंग, निर्मल सिंह, हरभजन सिंह, सतबीर सिंह बैंस, रूपिंदर सिंह लेहल, पातलियों पंचायत प्रधान मोहन सिंह, पूर्व प्रधान दिलबाग सिंह, प्रधान बहादुर सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।