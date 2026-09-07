साइबर अपराध से बचने के लिए सावधानी जरूरी : रणजीत सिंह

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-विद्यार्थियों को ओटीपी और गोपनीय जानकारी साझा न करने की दी सलाहसंवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के सौजन्य से पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू में ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दूरसंचार सेवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के साथ साइबर अपराध, टावर संबंधी धोखाधड़ी, बिलिंग, स्वयं मोबाइल रिचार्ज करने और मोबाइल के माध्यम से टोल फ्री नंबर पर निशुल्क शिकायत दर्ज करने की जानकारी दी गई।ट्राई के अध्यक्ष रणजीत सिंह धीमान ने कहा कि दूरसंचार के बढ़ते इस्तेमाल के साथ विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी और ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं। साइबर ठग लोगों की मेहनत की कमाई को पलभर में हड़पने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों का इस तरह की धोखाधड़ी से कोई संबंध नहीं है। कंपनियां ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करती हैं।उन्होंने विद्यार्थियों से मोबाइल का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के प्रलोभन में न आएं और अपना ओटीपी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। उन्होंने कहा कि मोबाइल नेटवर्किंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता बेहद जरूरी है।इस अवसर पर ट्राई के उपाध्यक्ष जोगिंद्र कुमार, जिओ के वरिष्ठ प्रबंधक सुमित सूद और विवेक पुरी, विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।