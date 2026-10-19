Sirmour News: अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला 19 से, तैयारियां हुईं तेज

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छह दिन तक होगी रेणुका झील की संध्याकालीन महाआरतीसंवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले के आयोजन को लेकर रेणुका विकास बोर्ड और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 19 नवंबर से शुरू होने वाले छह दिवसीय मेले के लिए मंदिर परिसर और स्नान घाट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वहीं, रास्तों की मरम्मत, रंग-रोगन और साज-सज्जा के कार्य भी जल्द शुरू होंगे।इस बार मेले में सांस्कृतिक संध्याओं और कुश्ती के अलावा महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर, रस्साकशी सहित अन्य मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना है। मेले के सभी छह दिनों में रेणुका झील की संध्याकालीन महाआरती भी होगी। इसके लिए श्रद्धालुओं से शुद्ध देसी घी की सेवा ली जा रही है।मेले की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए रेणुका विकास बोर्ड ने टेंडर आमंत्रित किए हैं। साथ ही, आयोजन को सुचारु बनाने के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।रेणुका विकास बोर्ड के सदस्य सचिव एवं एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान ने बताया कि मेले की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आयोजन को आकर्षक बनाने के साथ इसकी धार्मिक महत्ता और प्राचीन परंपराओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को तैयारियों से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।