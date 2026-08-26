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Sirmour News: बारिश में मकान की दीवार ढही, मलबे में दबकर दो भाई घायल

Wed, 26 Aug 2026 11:13 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:13 PM IST
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House wall collapses in the rain; two brothers injured after being trapped under the debris.
रामपुर माजरी में मकान की दीवार गिरने के बाद घायल बच्चा। स्रोत ग्रामीण
एक के पैर में फ्रैक्चर, दूसरे की गंभीर चोट के चलते नाहन रेफर
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गरीब परिवार ने राहत और मुआवजा देने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन/धौलाकुआं (सिरमौर)। भारी बारिश के बीच धौलाकुआं के रामपुर माजरी गांव में मकान की दीवार अचानक ढह गई। इससे दो नाबालिग भाई मलबे की चपेट में आकर घायल हो गए। हादसे में 14 वर्षीय अंकित के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इसके अलावा उसके 16 वर्षीय भाई यशपाल की टांग की मांसपेशियों और सॉफ्ट टिश्यू में गंभीर चोट आई है। दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब ले जाया गया, जहां से यशपाल को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया।
रामपुर माजरी निवासी राजेश के मकान की दीवार भारी बारिश के चलते अचानक गिर गई। दीवार के मलबे की चपेट में उनके दोनों बेटे अंकित और यशपाल आ गए। दोनों बच्चों को परिजनों और लोगों ने मलबे से निकाला और उपचार के लिए अस्पताल ले गए।
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अंकित के पैर में गंभीर चोट और फ्रैक्चर हो गया। इसके के कारण चिकित्सकों ने उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ाया। वहीं, यशपाल की टांग में गंभीर मांसपेशीय और सॉफ्ट टिश्यू चोट होने के कारण उसे विशेषज्ञ उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया।
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घटना के बाद प्रभावित परिवार ने प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग की है। बताया जा रहा है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। दोनों बच्चों के उपचार का खर्च उठाना परिवार के लिए मुश्किल हो रहा है। परिजनों ने प्रशासन से राजस्व अधिकारियों के माध्यम से नुकसान का आकलन करवाकर नियमानुसार राहत और मुआवजा राशि देने का आग्रह किया है।
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