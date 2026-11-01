Sirmour News: निशुल्क हड्डी रोग जांच शिविर में 52 मरीजों का उपचार

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब में आयोजित निशुल्क हड्डी एवं जोड़ रोग जांच शिविर में 52 मरीजों की जांच कर उन्हें विशेषज्ञ परामर्श और उपचार संबंधी सलाह दी गई। शिविर में सभी मरीजों की बोन मिनरल डेंसिटी (बीएमडी) जांच भी मुफ्त की गई।रोटरी क्लब पांवटा साखी, यमुना करुणा संस्था और पारस हेल्थ पंचकूला के संयुक्त तत्वावधान में यह शिविर डॉ. सबलोक मेडिकल सेंटर में आयोजित किया गया। पारस हेल्थ के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. नितिन गुप्ता ने मरीजों की जांच की। उन्होंने घुटनों, कमर और जोड़ों के दर्द, गठिया तथा ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित समस्याओं पर परामर्श दिया। मरीजों को उपचार के साथ जीवनशैली में बदलाव, फिजियोथेरेपी और खानपान को लेकर भी सलाह दी गई।शिविर का आयोजन यमुना करुणा संस्था के अध्यक्ष डॉ. प्रवेश सबलोक और महासचिव शांति स्वरूप गुप्ता के सहयोग से किया गया। इस दौरान रोटरी क्लब पांवटा के अध्यक्ष यशपाल धीमान, रोटरी क्लब पांवटा साखी की अध्यक्ष कृष्णा खन्ना सहित विभिन्न संस्थाओं के सदस्य मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की मांग की।