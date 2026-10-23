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Sirmour News: पांवटा साहिब में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान रैली निकाली

Sat, 24 Oct 2026 12:04 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:04 AM IST
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drugs jagrukta rally in ponta
पांवटा साहिब में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान रैली को हरी झंडी दिखाते हुए एसडीएम पांवटा साहिब द
एसडीएम द्विज गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना
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लघु सचिवालय से मुख्य बाजार वाई पॉइंट होकर रैली खेल मैदान पहुंची

संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। यमुना शरद महोत्सव समिति और खालसा स्पोर्ट्स क्लब के संयुक्त तत्वावधान में नशे के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया। पांवटा साहिब की सड़कों पर युवा शक्ति और लोगों का नशे के खिलाफ एक अभूतपूर्व संयुक्त प्रयास देखने को मिला। युवाओं ने देवभूमि हिमाचल को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। लघु सचिवालय कार्यालय एसडीएम पांवटा साहिब द्विज गोयल और तहसीलदार पांवटा साहिब मस्त राम भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया।

रैली आयोजन समिति के नोडल अधिकारी जीवन जोशी ने स्थानीय पुलिस, कॉलेज, स्कूली बच्चों, युवाओं और प्रशासन का आभार जताया। रैली में युवाओं ने नारे लगा कर संकल्प लिया कि आओ मिलकर हाथ मिलाएं, देवभूमि हिमाचल से नशे को जड़ से मिटाएं।
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जन-जागरूकता रैली में सैकड़ों युवाओं, स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों के हाथों में ‘नशा मुक्त हिमाचल’की तख्तियां देखने को मिलीं। रैली एसडीएम कार्यालय से शुरू होकर गीता भवन मुख्य बाजार और वाई-पॉइंट से गुजरते हुए ऐतिहासिक नगर परिषद खेल मैदान तक पहुंची। रैली के दौरान पूरा बाजार ‘नशा छोड़ो, जीवन चुनो’ के नारों से गूंज उठा।
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