Sirmour News: धनतेरस पर सिरमौर के बाजारों में बरसा धन, करोड़ों का कारोबार

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संवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। धनतेरस पर सिरमौर के बाजारों में खूब धनवर्षा हुई। शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए शुक्रवार सुबह से ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। जिला मुख्यालय नाहन से लेकर पांवटा साहिब और अन्य कस्बों तक बाजार खरीदारों से गुलजार रहे। आभूषण, बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहनों की खरीदारी ने कारोबारियों के चेहरों पर रौनक ला दी। कारोबारियों के अनुसार इस बार धनतेरस पर जिले में करोड़ों रुपये का कारोबार होने का अनुमान है।नाहन शहर के छोटा चौक, बड़ा चौक, गुन्नुघाट बाजार, हिंदू आश्रम बाजार और कच्चा टैंक सहित प्रमुख बाजारों में सुबह से देर शाम तक ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। दोपहर होते-होते बाजारों में भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई स्थानों पर पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। दुकानों के बाहर ग्राहकों की कतारें नजर आईं तो सड़कों पर भी दिनभर चहल-पहल बनी रही। खासकर आभूषण और बर्तनों की दुकानों पर खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा।धनतेरस पर परंपरागत रूप से सोना-चांदी और बर्तन खरीदने के साथ लोगों ने इस बार इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर और अन्य घरेलू जरूरतों की वस्तुओं पर भी जमकर पैसा खर्च किया। नवरतन ज्वेलर्स, खिंदड़ी ज्वेलर्स समेत शहर के अन्य आभूषण प्रतिष्ठानों में ग्राहकों की भीड़ रही। वहीं, बर्तनों की दुकानों पर भी लोगों ने स्टील, पीतल और अन्य धातुओं के बर्तन खरीदे। दुकानदारों की ओर से दी जा रही विशेष छूट और त्योहारी ऑफरों ने भी ग्राहकों को आकर्षित किया।वाहनों के शोरूम में भी धनतेरस की रौनक देखने को मिली। कई लोगों ने नए वाहन खरीदकर शुभ दिन पर घर ले जाने की परंपरा निभाई। बाइक और कारों की खरीदारी के साथ टीवी, फ्रिज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की भी अच्छी बिक्री हुई। मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स, कपड़ों और फर्नीचर की दुकानों में भी ग्राहकों की आवाजाही बनी रही।नाहन के अलावा पांवटा साहिब, कालाअंब, ददाहू, सराहां, राजगढ़, राजपुर, सतौन, शिलाई, नौहराधार, हरिपुरधार और संगड़ाह के बाजारों में भी धनतेरस पर खूब रौनक रही। ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे। कुल मिलाकर धनतेरस ने जिले के व्यापारियों को त्योहारी सीजन में कारोबार की अच्छी सौगात दी।-बाक्सझाड़ू की खरीदारी को भी उमड़े लोगधनतेरस पर सोने-चांदी और बर्तनों के साथ झाड़ू खरीदने की परंपरा भी खूब निभाई गई। नाहन शहर में कई स्थानों पर विशेष रूप से झाड़ू की दुकानें सजाई गई थीं। इन दुकानों पर भी दिनभर ग्राहकों की आवाजाही रही। लोगों ने अन्य सामान की खरीदारी के साथ झाड़ू भी खरीदी। धार्मिक मान्यताओं के चलते धनतेरस पर झाड़ू खरीदने को शुभ माना जाता है।-बाक्सचौगान मैदान में सजीं पटाखों की दुकानें, दाम 15 से 25 फीसदी तक बढ़ेदिवाली को लेकर नाहन के चौगान मैदान में पटाखों की दुकानें भी सज गई हैं। इस बार दुकानों में ग्रीन पटाखे भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि, दुकानदारों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले पटाखों के दाम में करीब 15 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन पटाखे भी महंगे हुए हैं। इसके बावजूद लोग दिवाली के लिए आतिशबाजी की खरीदारी कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से चौगान मैदान में फायर ब्रिगेड तैनात की गई है। दुकानदारों को रेत और पानी की व्यवस्था रखने और दुकानों के बीच तय दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।-संवाद