Sirmour News: अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण के उप-वर्गीकरण की उठी मांग

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उन्होंने प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर आरक्षण का उप-वर्गीकरण करने की पुरजोर मांग उठाई है। वीरवार को राजगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पच्छाद क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग की अनेक छोटी उपजातियां निवास करती हैं। इसके बावजूद लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं, यहां तक कि मल्टीटास्क वर्कर और जलवाहकों के पदों पर भी इन उपजातियों के शिक्षित व योग्य युवाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय इन उपजातियों को केवल वोट बैंक समझा जाता है। सुरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि उनकी यह मांग किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं, बल्कि सभी उपजातियों को समान अवसर और अधिकार दिलाने के लिए है।