फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Convict sentenced to four months in prison in a case involving a bounced cheque of Rs 15 lakh

Sirmour News: 15 लाख के चेक बाउंस मामले में दोषी को चार माह की कैद

Tue, 20 Oct 2026 12:13 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर Updated Tue, 20 Oct 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to four months in prison in a case involving a bounced cheque of Rs 15 lakh
अदालत-1
विज्ञापन


-नाहन की अदालत ने सुनाया फैसला, 20 लाख रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपासना शर्मा की अदालत ने 15 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में कामराज कौंडल को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चार माह के साधारण कारावास और 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता सुधीर चौहान को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शिकायतकर्ता सुधीर चौहान ने आरोप लगाया था कि कामराज कौंडल ने जनवरी 2023 में उससे 15 लाख रुपये तीन माह में लौटाने के वादे पर उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर चेक दिया, जो बैंक में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर की।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान आरोपी ने रकम लेने की बात स्वीकार करते हुए इसे जमीन के सौदे में निवेश बताया और चेक को सुरक्षा के तौर पर देने की दलील दी। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed