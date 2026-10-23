Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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जांच: मेडिकल कॉलेज नाहन के पंजीकरण काउंटर के साथ वाले कक्ष में सुबह 9:30 बजे से मरीजों के बीपी की होगी जांच।



मेला: त्रिलोकपुर में सुबह 8:00 बजे से जारी हरेगा शारदीय नवरात्र मेला।

कार्यक्रम का शुभारंभ : महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में नाहन में शाम 6:30 बजे भगवान वाल्मीकि मंदिर परिसर में ज्योति प्रज्वलन के तीन दिवसीय समारोह का होगा आगाज।





काम की बात:



जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 24 अक्तूबर को सुबह 10: 00 बजे नाहन में ड्राइविंग टेस्ट होंगे।



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आज के कार्यक्रम