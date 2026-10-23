Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:09 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:09 AM IST
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आज के कार्यक्रम
जांच: मेडिकल कॉलेज नाहन के पंजीकरण काउंटर के साथ वाले कक्ष में सुबह 9:30 बजे से मरीजों के बीपी की होगी जांच।
मेला: त्रिलोकपुर में सुबह 8:00 बजे से जारी हरेगा शारदीय नवरात्र मेला।
कार्यक्रम का शुभारंभ : महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में नाहन में शाम 6:30 बजे भगवान वाल्मीकि मंदिर परिसर में ज्योति प्रज्वलन के तीन दिवसीय समारोह का होगा आगाज।
काम की बात:
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 24 अक्तूबर को सुबह 10: 00 बजे नाहन में ड्राइविंग टेस्ट होंगे।
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जांच: मेडिकल कॉलेज नाहन के पंजीकरण काउंटर के साथ वाले कक्ष में सुबह 9:30 बजे से मरीजों के बीपी की होगी जांच।
मेला: त्रिलोकपुर में सुबह 8:00 बजे से जारी हरेगा शारदीय नवरात्र मेला।
कार्यक्रम का शुभारंभ : महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में नाहन में शाम 6:30 बजे भगवान वाल्मीकि मंदिर परिसर में ज्योति प्रज्वलन के तीन दिवसीय समारोह का होगा आगाज।
काम की बात:
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 24 अक्तूबर को सुबह 10: 00 बजे नाहन में ड्राइविंग टेस्ट होंगे।