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बैठक: एचपीएसईबी पेंशनर संघ की नाहन यूनिट की सुबह 10:00 बजे न्यू शाही मिष्ठान भंडार नाहन में बैठक।







जांच: मेडिकल कॉलेज नाहन के पंजीकरण काउंटर के साथ वाले कक्ष में सुबह 9:30 बजे से मरीजों के बीपी की होगी जांच।

क्रिकेट प्रतियोगिता : पांवटा साहिब के नगर परिषद खेल मैदान में जंग प्रीमियम लीग-2 के मुकाबले दोपहर 12:00 बजे से होंगे शुरू।







काम की बात:



जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।

आज के कार्यक्रम: