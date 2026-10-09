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आज के कार्यक्रम:

Sat, 10 Oct 2026 12:41 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:41 PM IST
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आज के कार्यक्रम:
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बैठक: एचपीएसईबी पेंशनर संघ की नाहन यूनिट की सुबह 10:00 बजे न्यू शाही मिष्ठान भंडार नाहन में बैठक।



जांच: मेडिकल कॉलेज नाहन के पंजीकरण काउंटर के साथ वाले कक्ष में सुबह 9:30 बजे से मरीजों के बीपी की होगी जांच।
क्रिकेट प्रतियोगिता : पांवटा साहिब के नगर परिषद खेल मैदान में जंग प्रीमियम लीग-2 के मुकाबले दोपहर 12:00 बजे से होंगे शुरू।



काम की बात:

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 16 अक्तूबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में ड्राइविंग टेस्ट।
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