सीएम से मिली थीं पुष्पा, ज्योति और भावना

सिरमौर के शिलाई क्षेत्र की रहने वाली रितु नेगी की शादी हरियाणा के पानीपत में हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे राज्य में शादी होने के तर्क को आधार बनाकर अंतिम समय में उनका नाम एक-एक करोड़ की सूची से हटा दिया गया है। दूसरी ओर इस पूरे विवाद पर खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले की फाइल का रिव्यू करेंगे और मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ चर्चा करेंगे। बता दें, 5 अक्तूबर को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एशियाई खेलों में देश का नाम रोशन करने वाली हिमाचल की तीन महिला कबड्डी खिलाड़ियों पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर के साथ-साथ महिला क्रिकेटर रेणुका ठाकुर के लिए एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की थी। रितु नेगी पर उन्होंने बाद में विचार करने की बात कही थी। इससे पहले सरकार ने सभी चार कबड्ड़ी खिलाड़ियों को 33-33 लाख रुपये देने की घोषणा की थी।