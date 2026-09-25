Sirmour News: आज के कार्यक्रम

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खेलकूद : शिवपुर स्कूल में सुबह 9:30 बजे से जिला स्तरीय खेलकूद स्पर्धा का आयोजन।

जांच: मेडिकल कॉलेज नाहन के पंजीकरण काउंटर के साथ वाले कक्ष में सुबह 9:30 बजे से मरीजों के बीपी की होगी जांच।

खेलकूद : कन्या स्कूल पांवटा में सुबह 9:30 बजे से जिला स्तरीय अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन।



काम की बात:

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 30 सितंबर को सुबह 10:00 बजे पांवटा साहिब में होंगे ड्राइविंग टेस्ट।

आज के कार्यक्रम-