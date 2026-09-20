Sirmour News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



उद्घाटन : विधायक विनय कुमार सुबह 11:00 बजे नवनिर्मित खंड विकास कार्यालय भवन ददाहू का उद्घाटन करेगे।



बैठक: कुब्जा पवेलियन रेणुकाजी में सुबह 11:00 बजे रेणुकाजी कांग्रेस जोन की बैठक



समापन : ददाहू में दोपहर 12:00 बजे छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन।





काम की बात

जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 सितंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग होगी।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

आज के कार्यक्रम