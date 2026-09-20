Sirmour News: आज के कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:40 AM IST
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आज के कार्यक्रम
उद्घाटन : विधायक विनय कुमार सुबह 11:00 बजे नवनिर्मित खंड विकास कार्यालय भवन ददाहू का उद्घाटन करेगे।
बैठक: कुब्जा पवेलियन रेणुकाजी में सुबह 11:00 बजे रेणुकाजी कांग्रेस जोन की बैठक
समापन : ददाहू में दोपहर 12:00 बजे छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 सितंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग होगी।
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उद्घाटन : विधायक विनय कुमार सुबह 11:00 बजे नवनिर्मित खंड विकास कार्यालय भवन ददाहू का उद्घाटन करेगे।
बैठक: कुब्जा पवेलियन रेणुकाजी में सुबह 11:00 बजे रेणुकाजी कांग्रेस जोन की बैठक
समापन : ददाहू में दोपहर 12:00 बजे छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन।
काम की बात
जिला परिवहन विभाग सिरमौर की ओर से 23 सितंबर को सुबह 10:00 बजे नाहन में वाहनों की पासिंग होगी।