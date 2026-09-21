फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   candle making training for women

Sirmour News: मोमबत्ती बनाना सीख आत्मनिर्भर बनेंगी ग्रामीण महिलाएं

Tue, 22 Sep 2026 12:29 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
candle making training for women
शरली में कैंडल प्रशिक्षण शिविर के दौरान महिलाएं। संवाद
सचित्र--
विज्ञापन




संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन(सिरमौर)। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिकी मजबूत करने की दिशा में यूकोआरसेटी सिरमौर की ओर से शरली पंचायत में मोमबत्ती निर्माण (कैंडल मेकिंग) प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 12 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र की 30 ग्रामीण महिलाएं भाग ले रही हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा हुनर उपलब्ध करवाना है, जिसके माध्यम से वे घर से ही स्वरोजगार शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकें।


29 सितंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को कंचन प्रशिक्षण दे रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मोमबत्ती बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। इसमें मोम को तैयार करने, बाती लगाने, सांचे में ढालने, रंग और खुशबू का इस्तेमाल करने के साथ आकर्षक डिजाइन तैयार करने जैसे व्यावहारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तैयार उत्पाद को बेहतर रूप देने और बाजार की मांग के अनुरूप कैंडल तैयार करने की जानकारी भी महिलाओं के लिए उपयोगी साबित हो रही है।
विज्ञापन

संकाय सदस्य मनीषा चौहान ने बताया कि मोमबत्ती निर्माण ऐसा स्वरोजगार है, जिसे सीमित स्तर पर घर से शुरू किया जा सकता है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को उत्पाद तैयार करने के साथ उसे आकर्षक बनाने और स्थानीय स्तर पर बिक्री की संभावनाओं को समझने का अवसर भी मिल रहा है। त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, उपहार और सजावट के लिए सजावटी मोमबत्तियों की मांग को देखते हुए महिलाएं इस हुनर को आय के साधन के रूप में अपना सकती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रशिक्षण शिविर में शामिल महिलाओं को रहने और खाने-पीने की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बिना अतिरिक्त खर्च की चिंता के प्रशिक्षण में नियमित रूप से भाग ले पा रही हैं। शिविर में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सीखे गए हुनर का इस्तेमाल स्वरोजगार के लिए कर सकें।-----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed