Sirmour News: बहनों ने तिलक लगाकर मांगी भाइयों की लंबी उम्र की दुआ, मुफ्त बस सेवा का भी उठाया लाभ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीनाहन/रोनहाट/सराहां/ददाहू(सिरमौर)। जिला सिरमौर में बुधवार को भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक भैया दूज पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं, भाइयों ने भी बहनों को उपहार और शगुन देकर जीवनभर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। पर्व को लेकर जिलेभर में खासा उत्साह देखने को मिला।भैया दूज पर विवाहित महिलाएं अपने मायके पहुंचीं और भाइयों को तिलक लगाकर पर्व की खुशियां साझा कीं। इस दौरान घरों में दिनभर मेहमानों का आना-जाना लगा रहा। उनके स्वागत के लिए तरह-तरह के पकवान बनाए गए। वहीं, बच्चों ने भी पर्व का खूब आनंद उठाया।भैया दूज पर सरकार की मुफ्त बस सेवा का महिलाओं ने लाभ उठाया। सुबह से ही बस अड्डों पर महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ लेकर अपने मायके और अन्य गंतव्यों तक सफर किया। जहां ग्रामीण इलाकों में इक्का-दुक्का बसें ही चलती हैं, वहां भी महिलाओं में मुफ्त यात्रा को लेकर खासा उत्साह दिखा।उधर, भैया दूज के चलते नाहन सहित जिले के विभिन्न बाजारों में खूब चहल-पहल रही। लोगों ने मिठाइयों और अन्य सामान की जमकर खरीदारी की। पर्व के चलते बाजारों में दिनभर रौनक बनी रही। जिले के धारटीधार, सैनधार और गिरिपार क्षेत्रों में भैया दूज का पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया। धारटीधार और सैनधार क्षेत्र में दामाद अपनी ससुराल पहुंचे और सास-ससुर को दिवाली की भेंट भेंट की। ससुराल पक्ष ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।क्षेत्र में इस परंपरा का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार, भैया दूज के दिन दामाद चावल और अखरोट की भेंट लेकर ससुराल पहुंचते हैं। शाम को भोजन करने से पहले वे इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसके बाद ही खील-बताशे और मूड़ी का आनंद लिया जाता है। इस तरह जिलेभर में भैया दूज का पर्व भाई-बहन के प्रेम के साथ-साथ पारिवारिक रिश्तों और लोक परंपराओं की मिठास के बीच मनाया गया।