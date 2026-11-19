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तीसरी से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीनाहन/धौलाकुआं (सिरमौर)। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों की समझ को परखने के उद्देश्य से अमर उजाला की ओर से नाहन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में अमर उजाला ओलंपियाड के तहत सामान्य ज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में क्षेत्र के एवीएन स्कूल नाहन, अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल नाहन और पारस पब्लिक स्कूल कोलर के तीसरी से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों से जुड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी प्रतिभा और ज्ञान का प्रदर्शन किया। इसमें विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता, विषयों की समझ और जानकारी के स्तर को परखने का अवसर मिला। अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस परीक्षा में बच्चों ने पूरे उत्साह और एकाग्रता के साथ प्रश्नपत्र हल किया।अमर उजाला ओलंपियाड का उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर व्यापक ज्ञान अर्जित करने, अपनी प्रतिभा पहचानने और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करना है। इस तरह की शैक्षणिक गतिविधियां बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास, तार्किक सोच और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में भी सहायक होती हैं।नाहन विधानसभा क्षेत्र के तीन प्रमुख शिक्षण संस्थानों में परीक्षा के आयोजन से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अपनी ज्ञान क्षमता परखने का अवसर मिला। अमर उजाला की इस पहल को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और शैक्षणिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।