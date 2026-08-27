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Rampur Bushahar News: दलाश में कलवर्ट डालने का कार्य शुरू
दलाश बस अड्डा के समीप सडक़ पर पानी निकासी की व्यवस्था बनाने में जुटी मशीन। संवाद
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दलाश (कुल्लू)। दलाश बस अड्डे के पास सड़क पर खुले में बह रहे गंदे पानी की निकासी के लिए लोक निर्माण विभाग दलाश ने वर्षा शालिका के पास कलवर्ट डालने का काम शुरू कर दिया है। इससे अब गंदा पानी सड़क पर खुले में नहीं बहेगा। क्षेत्र के लोगों को जल्द राहत मिलेगी। सड़क पर खुले में बह रहे गंदे पानी के कारण लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। अब जल्द लोगों को राहत मिलेगी।
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