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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Tourism Corporation employees are not receiving their salaries on time

Rampur Bushahar News: पर्यटन निगम कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रहा वेतन

Sun, 20 Sep 2026 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:07 PM IST
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कर्मचारी संघ ने सरकार और निगम प्रबंधन से लंबित वेतन का तत्काल भुगतान करने की उठाई मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने पर हिमाचल पर्यटन निगम कर्मचारी संघ ने रोष जताया है। संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संत कुमार फेरान ने कहा कि पांच महीने से कर्मचारियों को वेतन भुगतान में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है। संत कुमार ने कहा कि सितंबर की 20 तारीख भी निकल गई है लेकिन अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। बार-बार वेतन में देरी होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में समय पर वेतन मिलना उनका बुनियादी अधिकार है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से वेतन भुगतान में देरी की समस्या लगातार सामने आ रही है। यदि किसी संस्थान में कर्मचारियों को नियमित रूप से समय पर वेतन नहीं मिलता है, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। संत कुमार ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में निगम के कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। होटल, रिसॉर्ट और अन्य पर्यटन इकाइयों में कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी पर्यटकों को बेहतर सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद समय पर वेतन नहीं मिलना कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार और निगम के उच्च अधिकारियों से मांग की कि कर्मचारियों के लंबित वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए और भविष्य में वेतन का भुगतान हर माह निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए ताकि कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
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