Rampur Bushahar News: सराहन के नलाटी मैदान में दशहरा महोत्सव में होगा खेलों का महासंग्राम

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. विजेता और उपविजेताओं पर होगी धन वर्षा, मिलेंगे लाखों के इनाम

संवाद न्यूज एजेंसी

ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। सराहन में जिला स्तरीय दशहरा महोत्सव पर होने वालीं खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हिमालयन क्लीन सराहन की ओर से 1 अक्तूबर से मां भीमाकाली मंदिर के पास नलाटी मैदान खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। खेल, संस्कृति, सामाजिक सरोकार, पर्यावरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस महोत्सव में खिलाड़ियों के साथ महिला मंडलों को भी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर आयोजन कमेटी के अध्यक्ष मानस गुलाटी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। इसमें विजेता टीम को तीन लाख रुपये और उपविजेता को एक लाख 11 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजेता को 51 हजार और उपविजेता को 21 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी विशेष प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। महिला वॉलीबॉल में विजेता टीम को 31 हजार और उपविजेता को 11 हजार रुपये का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महिला प्रतिभागियों के लिए प्रवेश भी निशुल्क रहेगा। महिला मंडलों की रस्साकशी प्रतियोगिता में विजेता को एक लाख रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें केवल महिला मंडल की महिलाएं भाग ले सकेंगी और प्रवेश शुल्क महज 11 रुपये रखा गया है। इसके अलावा मैराथन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 5,100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आयोजन समिति ने खिलाड़ियों, महिला मंडलों और खेल प्रेमियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर नशामुक्त समाज निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस मौके पर उपप्रधान अशोक कौशल, सचिव अमर ध्रैक, सहसचिव दीपक, कोषाध्यक्ष मोहन बंसल और सह-कोषाध्यक्ष अंकुश मिलर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।