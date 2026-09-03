Rampur Bushahar News: आग की घटना पर शिक्षा मंत्री ने दुख जताया

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चमारू गांव में आग लगने से एक मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ठाकुर ने स्थानीय प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवार को फौरी राहत उपलब्ध करवाने को कहा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान की जाए। राहत और पुनर्वास से जुड़े आवश्यक कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाए जाएं। रोहित ठाकुर ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने ईश्वर से उन्हें इस कठिन समय से उबरने की शक्ति देने की कामना की। संवाद