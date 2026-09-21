Rampur Bushahar News: दत्तनगर में नशे के खिलाफ तैयार की रणनीति

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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। उपमंडल रामपुर की दत्तनगर पंचायत में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर नशा निवारण समिति की बैठक हुई। एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने नशे के खिलाफ सामूहिक अभियान को तेज करने पर मंथन किया। बैठक में खासतौर पर युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और गांव में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में दत्तनगर पंचायत प्रधान वीना नेगी, दत्तनगर स्कूल के शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। क्षेत्र में नशे की समस्या के कारण युवाओं और समाज पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि नशे की रोकथाम केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पंचायत, शिक्षण संस्थान, अभिभावक और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैठक में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता गतिविधियां बढ़ाने, उन्हें खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया। पंचायत प्रधान वीना नेगी ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बनें और अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सजग रहें। कहा कि नशे के खिलाफ सामूहिक जागरूकता और सतर्कता से ही गांव को सुरक्षित बनाया जा सकता है। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि दत्तनगर को नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक गतिविधियों को गति दी जाएगी।