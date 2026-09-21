Rampur Bushahar News: नेरवा, कोटखाई, कुमारसैन और छोहारा ने जीते वॉलीबाॅल के मुकाबले
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:00 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:00 PM IST
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. क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश, छात्रा खिलाड़ियों ने प्रतिभा का किया प्रदर्शन
खो-खो और कबड्डी के भी खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 20 खंडों के 631 खिलाड़ी ले रहे भाग
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। पदम वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में छात्रा वर्ग की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। दूसरे दिन वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो के मुकाबले हुए। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शिमला जिले के 20 शिक्षा खंडों की 631 छात्रा खिलाड़ी भाग ले रही हैं। सोमवार को वॉलीबॉल में नेरवा ने सुन्नी खंड को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश पाया। कोटखाई ने शिमला, कुमारसैन ने टिकर, सराहन ने मशोबरा को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।वहीं, छोहारा ने कुपवी, देहा ने चौपाल, ठियोग ने मतियाना और रोहड़ू ने कुसुम्पटी को पटकनी देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन खो-खो और कबड्डी के भी रोमांचक मुकाबले हुए। इसमें छात्रा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खेल प्रभारी ललित चौहान ने कहा कि सोमवार को प्रतियोगिता में काफी रोमांचक मुकाबले खेले गए। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता का आयोजन 155 अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में किया जा रहा है। तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में छात्राओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है।
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खो-खो और कबड्डी के भी खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 20 खंडों के 631 खिलाड़ी ले रहे भाग
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। पदम वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में छात्रा वर्ग की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। दूसरे दिन वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो के मुकाबले हुए। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शिमला जिले के 20 शिक्षा खंडों की 631 छात्रा खिलाड़ी भाग ले रही हैं। सोमवार को वॉलीबॉल में नेरवा ने सुन्नी खंड को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश पाया। कोटखाई ने शिमला, कुमारसैन ने टिकर, सराहन ने मशोबरा को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।वहीं, छोहारा ने कुपवी, देहा ने चौपाल, ठियोग ने मतियाना और रोहड़ू ने कुसुम्पटी को पटकनी देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन खो-खो और कबड्डी के भी रोमांचक मुकाबले हुए। इसमें छात्रा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खेल प्रभारी ललित चौहान ने कहा कि सोमवार को प्रतियोगिता में काफी रोमांचक मुकाबले खेले गए। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता का आयोजन 155 अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में किया जा रहा है। तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में छात्राओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है।