Rampur Bushahar News: वॉलीबाल में संसोग और कबड्डी में सोलंग स्कूल बना विजेता
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:55 PM IST
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जुब्बल स्कूल में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मांदल में जुब्बल खंड की अंडर-19 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिताओं में 19 स्कूलों की करीब 218 छात्राओं ने भाग लिया। पंचायत समिति अध्यक्ष कमलेश झगटा समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।
वॉलीबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल संसोग ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि बरथाटा स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। कबड्डी में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सोलंग ने प्रथम और सरस्वतीनगर स्कूल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। खो-खो में सरस्वतीनगर स्कूल ने पहला तथा सोलंग स्कूल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन में मंढोल स्कूल ने पहला और सरोट स्कूल ने दूसरा स्थान हासिल किया। लोकनृत्य में राजकीय स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय जुब्बल ने पहला तथा शिवालिक पब्लिक स्कूल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। भाषण में सरस्वतीनगर स्कूल ने प्रथम और संसोग स्कूल ने द्वितीय स्थान हासिल किया।
योग स्पर्धा में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सोलंग विजेता रहा। एकल गीत और समूह गीत स्पर्धा में शिवालिक पब्लिक स्कूल विजेता रहा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेमपाल दुल्टा उपस्थित रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मांदल में जुब्बल खंड की अंडर-19 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिताओं में 19 स्कूलों की करीब 218 छात्राओं ने भाग लिया। पंचायत समिति अध्यक्ष कमलेश झगटा समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।
वॉलीबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल संसोग ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि बरथाटा स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। कबड्डी में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सोलंग ने प्रथम और सरस्वतीनगर स्कूल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। खो-खो में सरस्वतीनगर स्कूल ने पहला तथा सोलंग स्कूल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन में मंढोल स्कूल ने पहला और सरोट स्कूल ने दूसरा स्थान हासिल किया। लोकनृत्य में राजकीय स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय जुब्बल ने पहला तथा शिवालिक पब्लिक स्कूल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। भाषण में सरस्वतीनगर स्कूल ने प्रथम और संसोग स्कूल ने द्वितीय स्थान हासिल किया।
विज्ञापन
योग स्पर्धा में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सोलंग विजेता रहा। एकल गीत और समूह गीत स्पर्धा में शिवालिक पब्लिक स्कूल विजेता रहा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेमपाल दुल्टा उपस्थित रहे।
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