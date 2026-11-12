Rampur Bushahar News: लवी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में स्कूली विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:03 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:03 PM IST
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छात्र-छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों से बांधा समां, दर्शकों ने तालियां बजाकर बढ़ाया उत्साह
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले पर मेला समिति की ओर से पदम वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रामपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्षेत्र के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वीरवार को छात्र-छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने गीत-संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। नन्हे बच्चों से लेकर बड़े विद्यार्थियों तक ने पूरे उत्साह के साथ मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाई। उनकी प्रस्तुतियों ने लवी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में विशेष रंग भर दिया। दर्शकों ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर, कोशिश एक आशा, सनशाइन पब्लिक स्कूल रामपुर, संस्कार पब्लिक स्कूल डकोलढ़, पदम राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रामपुर और राष्ट्रीय विद्या केंद्र दत्तनगर के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा। इन सांस्कृतिक संध्याओं के आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उचित मंच उपलब्ध करवाना और उनमें कला, संस्कृति एवं रचनात्मक गतिविधियों के प्रति रुचि बढ़ाना है। लवी मेले के दौरान स्कूली बच्चों को मिल रहा यह मंच उनकी प्रतिभा को निखारने के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।