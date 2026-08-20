Rampur Bushahar News: निरमंड कॉलेज में अब 24 को होगी पीटीए की बैठक
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:48 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
निरमंड (कुल्लू)। राजकीय महाविद्यालय निरमंड में पीटीए की बैठक 24 अगस्त को होगी। 21 अगस्त को प्रस्तावित पीटीए बैठक को कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था। महाविद्यालय प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों से आग्रह किया है कि निर्धारित तिथि 24 अगस्त को आयोजित होने वाली पीटीए सामान्य सभा में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. कुलजीत सिंह ने बताया कि पीटीए सामान्य सभा महाविद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम संबंधी प्रगति पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण मंच है।
विज्ञापन