Rampur Bushahar News: निवेदिता ने जेआरएफ जूलॉजी में हासिल की 49वीं रैंक
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:12 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:12 PM IST
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ठियोग (रामपुर बुशहर)। ठियोग की निवेदिता अत्री जेआरएफ (जूलॉजी) परीक्षा में 49वें रैंक पर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि से गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। निवेदिता सरोग पंचायत के बझोग गांव की रहने वाली हैं। उनकी सफलता को कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम माना जा रहा है। निवेदिता के पिता रमेश अत्री एक शिक्षक हैं। उनकी मां शांता देवी गृहिणी हैं। परिवार ने बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है। ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने निवेदिता को बधाई दी है।
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