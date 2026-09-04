{"_id":"6a9ac1c36ca32771d805814a","slug":"motivated-cadets-towards-discipline-in-kalpa-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1003-168889-2026-09-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: कल्पा में कैडेट अनुशासन के लिए किया प्रेरित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: कल्पा में कैडेट अनुशासन के लिए किया प्रेरित

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 11:33 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 11:33 PM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें