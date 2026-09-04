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Rampur Bushahar News: कल्पा में कैडेट अनुशासन के लिए किया प्रेरित

Fri, 04 Sep 2026 11:33 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:33 PM IST
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Motivated cadets towards discipline in Kalpa
एनसीसी बालिका अभियान के तहत 60 किलोमीटर की कठिन यात्रा कर मुद गांव पहुंची  कैडटस ग्रामीणों के स
रिकांगपिओ (किन्नौर)। कल्पा में 8वीं बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में वाइब्रेंट विलेज और संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। दूसरे दिन 353 एनसीसी कैडेटों के लिए उद्घाटन संबोधन हुआ। इस अवसर पर 8वीं हिमाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बीएमएस परमार ने संबोधित किया। उन्होंने कैडेटों को शिविर के दौरान अनुशासन, समर्पण और उत्साह के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कर्नल बीएमएस परमार ने कहा कि उन्हें शिविर के प्रत्येक अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कैडेट को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए।
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