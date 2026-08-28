Rampur Bushahar News: महिला मंडल सनेई ने चलाया पौधरोपण अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:45 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:45 PM IST
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रामपुर बुशहर।
एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम महिला मंडल सनेई ने पौधरोपण अभियान चलाया। इस दौरान महिला मंडल की महिलाओं ने पौधे रोपे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी महिलाओं ने पौधों की रक्षा और सुरक्षा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर हिम अटल सेवा समिति रामपुर के अध्यक्ष देश राज हुड्डन ने महिला मंडल सनेई की सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया।
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एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम महिला मंडल सनेई ने पौधरोपण अभियान चलाया। इस दौरान महिला मंडल की महिलाओं ने पौधे रोपे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी महिलाओं ने पौधों की रक्षा और सुरक्षा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर हिम अटल सेवा समिति रामपुर के अध्यक्ष देश राज हुड्डन ने महिला मंडल सनेई की सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया।