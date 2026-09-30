फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Left-wing parties staged a joint protest at Chaudhary Adda

Rampur Bushahar News: चौधरी अड्डे पर वामपंथी दलों ने किया संयुक्त विरोध प्रदर्शन

Wed, 30 Sep 2026 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Left-wing parties staged a joint protest at Chaudhary Adda
मतदाता अधिकार बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर रामपुर में प्रदर्शन करते माकपा के कार्यकर्ता।
एसआईआर रोकने और मतदाता अधिकार बहाल करने की उठाई मांग
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
सीपीएम लोकल कमेटी रामपुर की ओर से वामपंथी दलों के संयुक्त आह्वान पर बुधवार को रामपुर के चौधरी अड्डे में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को रोकने, मतदाता सूची से बाहर किए गए पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीपीएम राज्य सचिवालय सदस्य राकेश सिंघा, लोकल कमेटी सचिव कुलदीप, पूर्ण ठाकुर, रंजीत, प्रेम, देविंद्र और राहुल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि उनके अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से गरीब, हाशिए पर रहने वाले और प्रवासी श्रमिकों के मताधिकार प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकरण और क्षेत्रीय अधिकारियों की पहुंच से जुड़े निर्णयों को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन आरोपों की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की। सीपीएम ने अपनी मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, एसआईआर प्रक्रिया तत्काल रोकने और गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर किए गए पात्र लोगों के नाम बहाल करने की मांग रखी। इसके अलावा चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करने, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की मांग भी उठाई गई। सीपीएम नेताओं ने बताया कि वामपंथी दलों की ओर से 28 सितंबर से 2 अक्तूबर तक देशभर में विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed