Rampur Bushahar News: कृतिका इकाई अध्यक्ष और आदित्य बने इकाई मंत्री
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:26 PM IST
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एबीवीपी आनी इकाई की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन
संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आनी इकाई ने वीरवार को विशेष बैठक की। विभाग संगठन मंत्री पवन कुमार बतौर मुख्य अतिथि और चुनाव अधिकारी के रूप में विभाग संयोजक रवि वर्मा उपस्थित रहे। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में कृतिका शर्मा को इकाई अध्यक्ष और आदित्य को इकाई मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। रवीना ठाकुर, लकी आनंद, आशीष और प्रिया कटोच को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्मृति ठाकुर, तानिष शर्मा, नविता ठाकुर, तुषार को सहसचिव और नरेश को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मीडिया सह प्रमुख स्नेहा, सोशल मीडिया प्रमुख हिमांशु, सोशल मीडिया सह प्रमुख ऐश्ले भंडारी, एसएफडी प्रमुख सानिया, एसएफडी सह प्रमुख प्रिया सोनी, एसएफएस प्रमुख निशांत, एसएफएस सह प्रमुख अंकित, आरकेएम प्रमुख वंदना और सह प्रमुख कविता को चुना गया। खेलो भारत प्रमुख सूरज, सहप्रमुख दिशांत, एनएसएस प्रमुख स्नेहा, छात्र उद्घोष प्रमुख राहुल, बीए प्रमुख प्रिया सोनी, सह प्रमुख कशिश ठाकुर, बीएससी प्रमुख ऋषिका पाल, सहप्रमुख संगम, बीकॉम प्रमुख अनु भारती और सहप्रमुख का कार्यभार प्रीति को सौंपा गया। विभाग संगठन मंत्री पवन कुमार ने नवगठित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दीं। विद्यार्थी हितों और संगठन के कार्यों को मजबूत करने के लिए सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया।
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आनी (कुल्लू)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आनी इकाई ने वीरवार को विशेष बैठक की। विभाग संगठन मंत्री पवन कुमार बतौर मुख्य अतिथि और चुनाव अधिकारी के रूप में विभाग संयोजक रवि वर्मा उपस्थित रहे। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में कृतिका शर्मा को इकाई अध्यक्ष और आदित्य को इकाई मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। रवीना ठाकुर, लकी आनंद, आशीष और प्रिया कटोच को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्मृति ठाकुर, तानिष शर्मा, नविता ठाकुर, तुषार को सहसचिव और नरेश को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मीडिया सह प्रमुख स्नेहा, सोशल मीडिया प्रमुख हिमांशु, सोशल मीडिया सह प्रमुख ऐश्ले भंडारी, एसएफडी प्रमुख सानिया, एसएफडी सह प्रमुख प्रिया सोनी, एसएफएस प्रमुख निशांत, एसएफएस सह प्रमुख अंकित, आरकेएम प्रमुख वंदना और सह प्रमुख कविता को चुना गया। खेलो भारत प्रमुख सूरज, सहप्रमुख दिशांत, एनएसएस प्रमुख स्नेहा, छात्र उद्घोष प्रमुख राहुल, बीए प्रमुख प्रिया सोनी, सह प्रमुख कशिश ठाकुर, बीएससी प्रमुख ऋषिका पाल, सहप्रमुख संगम, बीकॉम प्रमुख अनु भारती और सहप्रमुख का कार्यभार प्रीति को सौंपा गया। विभाग संगठन मंत्री पवन कुमार ने नवगठित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दीं। विद्यार्थी हितों और संगठन के कार्यों को मजबूत करने के लिए सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया।