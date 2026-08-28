Rampur Bushahar News: कृतिका बनीं ठियोग-कुमारसैन कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:06 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:06 PM IST
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कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। ठियोग-कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र की ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष की कमान कृतिका नेगी को सौंपी गई है। नियुक्ति पर कृतिका नेगी ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उसका वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करने का प्रयास करेंगी। कृतिका नेगी ने ठियोग कुमारसैन के विधायक कुलदीप सिंह राठौर, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर का विशेष रूप से आभार जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने विधानसभा स्तर पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन पर जो भरोसा जताया है, वह उस पर खरा उतरने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगी।
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