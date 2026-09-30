Rampur Bushahar News: जुब्बल ने नशे के बताए दुष्प्रभाव
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:26 PM IST
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जुब्बल (रोहड़ू)। नगर पंचायत जुब्बल ने नशे के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक बैठक की। इस बैठक में स्वयंसहायता समूहों और वार्ड सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष अनिता चौहान ने की। उपाध्यक्ष राजेश तेजटा, पार्षद सोनू, रंजना औकटा, रंजना मानटा और सुदर्शना सूद भी मौजूद रहे। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं और वार्ड सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। अभियान के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान बताए गए। वक्ताओं ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए परिवार, सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय निकायों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और खेलकूद व रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। नगर पंचायत सचिव पीयूष चौहान ने कहा कि जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने सामूहिक प्रयासों से नशामुक्ति और युवाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर जोर दिया। नगर पंचायत सचिव पीयूष चौहान ने अभियान को निरंतर जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि नशामुक्ति के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। इन प्रयासों से समाज में जागरूकता बढ़ेगी। युवाओं के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण तैयार किया जा सकेगा।
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