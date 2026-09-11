Rampur Bushahar News: पीएसआईटी विभाग ने जीती क्रिकेट प्रतियोगिता
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:27 PM IST
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लूहरी जल विद्युत परियोजना में इंटर-डिपोर्टमेंट क्रिकेट प्रतियोगिता हुई संपन्न
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के स्पोर्ट्स क्लब ने इंटर-डिपार्टमेंट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के क्रिकेट मैच करवाए गए। टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक अरविंद कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में किया गया। समापन पर परियोजना प्रमुख जसवंत कपूर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। प्रतियोगिता में पीएसआईटी विभाग की टीम विजेता रही, जबकि पीआईएस विभाग की टीम उप विजेता रही। विजेता एवं उपविजेता टीमों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख ने कहा कि क्रिकेट में कोई भी मैच अकेला खिलाड़ी नहीं जीत सकता, बल्कि जीत के लिए पूरी टीम का सहयोग, समन्वय आवश्यक है। यही सीख हमारे कार्यक्षेत्र में भी पूरी तरह लागू होती है। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स काउंसिल और सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरे आयोजन के दौरान खेल भावना, अनुशासन, उत्साह और आपसी सौहार्द का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला।
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रामपुर बुशहर। लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के स्पोर्ट्स क्लब ने इंटर-डिपार्टमेंट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के क्रिकेट मैच करवाए गए। टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक अरविंद कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में किया गया। समापन पर परियोजना प्रमुख जसवंत कपूर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। प्रतियोगिता में पीएसआईटी विभाग की टीम विजेता रही, जबकि पीआईएस विभाग की टीम उप विजेता रही। विजेता एवं उपविजेता टीमों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख ने कहा कि क्रिकेट में कोई भी मैच अकेला खिलाड़ी नहीं जीत सकता, बल्कि जीत के लिए पूरी टीम का सहयोग, समन्वय आवश्यक है। यही सीख हमारे कार्यक्षेत्र में भी पूरी तरह लागू होती है। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स काउंसिल और सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरे आयोजन के दौरान खेल भावना, अनुशासन, उत्साह और आपसी सौहार्द का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला।