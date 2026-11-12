Rampur Bushahar News: उबादेश में एचआरटीसी बस सेवाएं बंद, टैक्सियों के सहारे ग्रामीण

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संवाद न्यूज़ एजेंसीस्टाफ और बसों की कमी के चलते सभी रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। विभाग को अतिरिक्त बसें उपलब्ध होने के बाद ही संबंधित रूटों पर बसों का संचालन सुचारु रूप से किया जा सकेगा। कई रूट घाटे में चल रहे हैं। इस वजह से बस बंद कर दी गई है।-देवराज, अड्डा प्रभारी शिमला