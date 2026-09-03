Rampur Bushahar News: रोहडू के चमारू गांव में जला घर, करोड़ों की संपत्ति राख

संवाद न्यूज एजेंसीरोहड़ू। जुब्बल के शिल्ली स्थित चमारू गांव में वीरवार को एक घर में आग लग गई। इस घटना में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग से करोड़ों रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वीरवार पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे यह हादसा हुआ। घटना के समय परिवार का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने लोकिंद्र चौहान के घर की छत से आग की लपटें उठती देखकर इसकी सूचना दी। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर रखा पूरा सामान इसकी चपेट में आ गया। घर में रखा कोई भी सामान सुरक्षित नहीं बच पाया और अधिकांश घरेलू सामग्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग लगने से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के प्रयास किए। प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जुब्बल के एसडीएम गुरमीत नेगी ने बताया कि प्रशासन की ओर से आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही वास्तविक आर्थिक क्षति का पता चल सकेगा। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को 20 हजार रुपये की फौरी राहत भी प्रदान की गई है। पीड़ित परिवार के सामने घर और दैनिक जरूरतों का सामान दोबारा जुटाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को नियमानुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है।